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Тюменское предприятие получило пять тонн ягод и фруктов из Киргизии

Экономика, 17:12 29 июня 2023

управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО - Югре и ЯНАО | Фото: управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО - Югре и ЯНАО

Пять тонн свежих ягод и фруктов из Киргизии получило предприятие "Ягод Град" в Тюмени. Досмотр ввезенных партий провели инспекторы управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО - Югре и ЯНАО.

После проверки предприятию выдан акт карантинного фитосанитарного контроля, дающий право на выпуск продукции в свободный оборот.

В ведомстве напоминают, что получатели продукции обязаны уведомить теруправление о доставке подкарантинной продукции. А также предъявить ее для досмотра в течение одного рабочего дня.

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# импорт , Россельхознадзор , фрукты , ягоды

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