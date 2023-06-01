Тюменское предприятие получило пять тонн ягод и фруктов из Киргизии
| Фото: управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО - Югре и ЯНАО
Пять тонн свежих ягод и фруктов из Киргизии получило предприятие "Ягод Град" в Тюмени. Досмотр ввезенных партий провели инспекторы управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО - Югре и ЯНАО.
После проверки предприятию выдан акт карантинного фитосанитарного контроля, дающий право на выпуск продукции в свободный оборот.
В ведомстве напоминают, что получатели продукции обязаны уведомить теруправление о доставке подкарантинной продукции. А также предъявить ее для досмотра в течение одного рабочего дня.