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Более 376 миллионов рублей направили на соцвыплату 10,7 тысячам медиков Тюменской области

Экономика, 15:32 29 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 376 млн рублей направили на социальную выплату 10 тыс. 766 медиков Тюменской области с начала года. Это денежное обеспечение получают сотрудники первичного звена здравоохранения, центральных, районных и участковых больниц, а также работники станций и отделений скорой помощи. Размер доплаты варьируется от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в месяц и зависит от специальности.

Как сообщает отделение Социального фонда России по Тюменской области, электронные реестры сотрудников, имеющих право на специальную социальную выплату, предоставляют 32 медорганизации региона.

Выплата производится автоматически. Сроки перечисления составляют семь рабочих дней после того, как медицинская организация представляет в отделение фонда реестр работников. Статус выплаты отображается в личном кабинете на портале Госуслуг. Размер доплаты в зависимости от специальности - от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в месяц.

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# господдержка , медицинские работники , соцвыплаты

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