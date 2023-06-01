Договор между Тюменской областью, Югрой и Ямалом впервые продлили на 10 лет

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 10 лет, по 31 декабря 2035 года, продлен договор между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. 29 июня последнюю, шестую подпись в документе поставил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.

Напомним, 16 июня 2023 года на Петербургском международном экономическом форуме договор подписали губернаторы трех регионов: Александр Моор, Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов. Затем за его пролонгацию проголосовали законодатели Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. А 29 июня решение приняли и депутаты Тюменской областной думы. Ранее договор, впервые принятый в 2004 году, продлевали на пять лет.

"На основе этого документа выстраиваются политические и социально-экономические связи между югом области и северными автономными округами. Продление договора на десять лет означает, что отношения между тремя регионами приобретают более стабильный и перспективный характер, а горизонт планирования не будет ограничиваться пятилетним сроком", - прокомментировал председатель облдумы Фуат Сайфитдинов.

Он добавил, что для Тюменской области, Югры и Ямала это важнейший документ и пояснил, что его досрочная пролонгация связана с особенностью формирования бюджетов субъектов.

Александр Моор подчеркнул, что сложившаяся за много лет система взаимоотношений между Тюменской областью, Югрой и Ямалом подтвердила свою устойчивость, адаптивность и эффективность.

"Кто-то может подумать, что в текущих условиях надо снижать горизонт планирования, обосновывая это высоким уровнем неопределенности. Но мы, наоборот, демонстрируем, что его надо удлинять, показывая всем уверенность и стабильность. Эти 10 лет означают, что мы никак не привязаны к политическим выборам и циклам, а во главу угла ставим развитие наших регионов и рост благосостояния граждан", - сказал губернатор.

Добавим, суть документа заключается в том, чтобы продолжить сотрудничество трех субъектов в целях их социально-экономического развития и благополучия жителей. В обновленном документе сказано, что взаимоотношения сторон основываются на положениях вновь принятого федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации". Также сохраняются все положения, действующие при предыдущих пролонгациях договора.

Любовь Голышева