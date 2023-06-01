28 бизнес-проектов представили выпускники "Школы социального предпринимательства Тюменской области"

организаторов Школы социального предпринимательства организаторов Школы социального предпринимательства

28 выпускников "Школы социального предпринимательства" Центра "Мой бизнес" Тюменской области представили экспертам бизнес-проекты. Таким образом в Тюмени подвели итоги первой сессии 2023 года.

В ней участвовали 56 человек, из них 50 % вышли на защиту. Среди учеников есть действующие предприниматели, которые учились в школе для развития бизнеса и подготовки к конкурсу грантов для социальных предпринимателей. Есть начинающие предприниматели и самозанятые.

Из числа тех, кто представлял бизнес-проекты - жители Тюмени, Тюменского района, Голышмановского городского округа и Ишима. Их проекты были представлены в сферах: образование, спорт, здравоохранение, культура, работа с людьми серебряного возраста и прочее.

организаторов Школы социального предпринимательства организаторов Школы социального предпринимательства

Качество проектов оценивали представители органов власти, инвестиционной команды Тюменской области, а также специалисты ООО "ЗапСибНефтехим" - предприятия, активно оказывающее поддержку социальному предпринимательству и социально ориентированным некоммерческим организациям на территории региона.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

"Школа социального предпринимателя - флагманский образовательный курс, созданный для развития социального предпринимательства в РФ. С 2017 года участники каждого нового потока открывают интересные социально-значимые проекты с устойчивой финансовой основой. Мы рады быть сопричастными к зарождению новых проектов, а также поддержать действующих предпринимателей. Школа социального предпринимательства популяризирует работающие инструменты, чтобы бизнес был полезен в обществе и имел устойчивое положение на рынке. Среди участников есть социальные предприниматели из реестра, которые дальше пойдут на грантовый конкурс" — рассказала куратор школы, руководитель центра инноваций социальной сферы фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Кристина Фролова.

Добавим, в Школе социального предпринимательства за месяц обучения ученики повысили компетенции в стратегическом анализе и планировании, управлении персоналом, маркетинге и управлении продажам, бизнес-планировании и проектной логике. Сформировали по своим проектам бизнес-план и финансовую модель. Узнали про частные инвестиции, научились презентовать свои проекты с наиболее выигрышной стороны.

"Как Центр Мой бизнес мы оказываем консультационную поддержку для начинающих и действующих социальных предпринимателей, образовательную, такую как раз как программа "Школа социального предпринимательства", и финансовую через микрозаймы от фонда микрофинансирования и гранты для социальных предпринимателей от департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области", - уточнила Кристина Фролова.

Проект "Школа социального предпринимательства" пройдет в Тобольске в октябре 2023 г. Подать заявку и ознакомиться с программой можно на сайте шсп72.рф.

Подробней по телефону +7 (3452) 499944, доб. 242. Услуга предоставляется бесплатно для всех участников.

Анжела Лебедева