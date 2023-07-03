Тюменских автомоделистов отметили на всероссийской олимпиаде

| Фото: ДТиС Пионер | Фото: ДТиС Пионер

Команда тюменского Дворца творчества и спорта "Пионер" заняла третье место на Всероссийской олимпиаде по автомоделированию среди учащихся.

Заезды проходили на кольцевом треке для скоростных и кордовых моделей автомобилей. Итоги подводились в командном и личном зачете в восьми номинациях.

В соревнованиях приняли участие 44 спортсмена из Санкт-Петербурга, Омска, Ялуторовска и Удмуртской Республики. Первой стала команда "Охта" из Санкт-Петербурга, второе место заняли петербуржцы центра детского технического творчества.

Трое обучающихся тюменского "Кванториума" стали победителями и призерами в личном зачете олимпиады.