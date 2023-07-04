ТПП Тюменской области займется экспортом строительных материалов региона

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Активную работу по поставке строительных материалов, произведенных в Тюменской области, за рубеж начинает Торгово-промышленная палата. В ближайшие дни пройдет бизнес-миссия в Турцию, где эта тема станет приоритетной.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила президент ТПП Тюменской области Ольга Езикеева по итогам пресс-конференции, посвященной году ее работы в должности.

"Мы собираемся активно работать со строительными компаниями региона. У нас в задумке два огромнейших проекта. И есть идея по промышленности: полки "Леруа Мерлен" и "Стройдвора" опустели. Хочется производить в регионе то, чтобы они это закупали. Сейчас переговоры с магазинами ведутся, думаю, это перспективно", - сказала она.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Подводя итоги года работы на посту президента ТПП, Ольга Езикеева отметила, что специалистам палаты удалось за это время заключить 21 экспортный контракт, провести девять бизнес-миссий. 1 тыс. 800 разрешений на вывоз получили тюменские экспортеры при содействии палаты.

Восемь бизнес-миссий проведёт региональная торгово-промышленная палата до конца 2023 года. Впервые члены ТПП повезут тюменских предпринимателей в Гамбию и Оман.

654 члена ТПП было на 1 июля 2022 года, сейчас это количество увеличилось на 40,7 % и составляет 920 компаний.

"До конца года членов ТПП будет более тысячи. Создадим программу лояльности для предпринимателей, будем проводить нетворкинги. Применим для наших бизнесменов и компаний все инструменты, нацеленные на повышение продаж", - подытожила Ольга Езикеева.

Анжела Лебедева