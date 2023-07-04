ТПП Тюменской области займется экспортом строительных материалов региона
Активную работу по поставке строительных материалов, произведенных в Тюменской области, за рубеж начинает Торгово-промышленная палата. В ближайшие дни пройдет бизнес-миссия в Турцию, где эта тема станет приоритетной.
Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила президент ТПП Тюменской области Ольга Езикеева по итогам пресс-конференции, посвященной году ее работы в должности.
"Мы собираемся активно работать со строительными компаниями региона. У нас в задумке два огромнейших проекта. И есть идея по промышленности: полки "Леруа Мерлен" и "Стройдвора" опустели. Хочется производить в регионе то, чтобы они это закупали. Сейчас переговоры с магазинами ведутся, думаю, это перспективно", - сказала она.
Подводя итоги года работы на посту президента ТПП, Ольга Езикеева отметила, что специалистам палаты удалось за это время заключить 21 экспортный контракт, провести девять бизнес-миссий. 1 тыс. 800 разрешений на вывоз получили тюменские экспортеры при содействии палаты.
Восемь бизнес-миссий проведёт региональная торгово-промышленная палата до конца 2023 года. Впервые члены ТПП повезут тюменских предпринимателей в Гамбию и Оман.
654 члена ТПП было на 1 июля 2022 года, сейчас это количество увеличилось на 40,7 % и составляет 920 компаний.
"До конца года членов ТПП будет более тысячи. Создадим программу лояльности для предпринимателей, будем проводить нетворкинги. Применим для наших бизнесменов и компаний все инструменты, нацеленные на повышение продаж", - подытожила Ольга Езикеева.
Анжела Лебедева