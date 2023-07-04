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Первую спортивную параплощадку откроют в Тюмени

Спорт, 18:30 04 июля 2023

коммуникативное агентство WOW-marketing | Фото: коммуникативное агентство WOW-marketing

Первую спортивную параплощадку откроют в Тюмени 5 июля в 14 часов. Ее обустроили у СК "Динамо" (ул. Володарского, 50,) для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает коммуникативное агентство WOW-marketing.

Параплощадки обычные спортивные площадки, адаптированные для использования людьми с инвалидностью. Конфигурация и комплект снарядов обычных и параплощадок идентичны. Но на тренажерах со стандартной высотой людям на колясках заниматься сложнее, так как доступ к оборудованию ограничен - на параплощадке эта проблема решается. Снаряды параворкаута разработаны по рекомендациям спортсменов паралимпийского резерва.

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# люди с ограниченными возможностями здоровья , спорт

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