В Тюмени организаторы фестиваля "Джем" откроют выставку о купеческой преемственности

| Фото: vk.com/jamtmn | Фото: vk.com/jamtmn

Выставку о купеческой преемственности откроют в Тюмени на ул. Дзержинского в конце июля. Идея ее создания основана на новшестве фестиваля "Джем" - детском маркете.

Об этом организатор фестиваля Наталья Паденко рассказала во время презентации проекта в Штабе общественной поддержки "Единой России" 4 июля.

"Детский маркет - новшество фестиваля "Джем" на пешеходной улице Тюмени. Благодаря участию детей разного возраста, с различными товарами в нашей ярмарке они познают основы предпринимательства. Иногда бывает так - они вышли с книжками, а смотрят - мягкие игрушки лучше уходят, сосед все продал. И в следующий раз приходят с игрушками", - рассказала Наталья.

| Фото: vk.com/jamtmn | Фото: vk.com/jamtmn

Каждые выходные до 30 детей приходят с книгами, игрушками и собственноручно испечённым печеньем для участия в ярмарке "Джем". Без выручки юные продавцы не остаются. Организаторы также намерены проводить для ребят образовательные мероприятия по ведению и развитию бизнеса.

Всего с начала работы фестиваля на пешеходной улице, с 24 июня более 50 предпринимателей Тюмени и Тюменской области приняли участие в ярмарках, которые проходят по выходным дням.

Программа фестиваля насыщена культурными событиями, так, к примеру, здесь уже прошел косплей-конкурс "Jamtmn. Cosplay", показы моды от тюменских дизайнеров. Каждый вечер на фестивале выступают музыканты.

В предстоящие выходные организаторы "Джема" устроят праздник "День семьи, любви и верности". Участники смогут создать свой семейный герб.

Сотрудники ДООЦ "Алые паруса" проведут мастер-класс по авиаконструированию. Участники изготовят модели из вспененного полипропилена, который не ломается и не крошится.

Узнать подробную программу фестиваля и подать заявку для участия в ярмарке и детском маркете можно по ссылке.

Анжела Лебедева