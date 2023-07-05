В Тюменской области наблюдается дефицит соискателей на рынке труда

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дефицит соискателей на рынке труда Тюменской области отмечают аналитики платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter. Если в июне 2022 года на одну вакансию приходилось более пяти резюме, то в текущем – три. Заметно не хватает высококвалифицированного персонала, рабочих и инженерных кадров.

"В сложившейся ситуации бизнесу жизненно необходимо расширять границы найма и избавляться от стереотипов. Пришло то время, когда в плюсе останутся те работодатели, которые ведут отбор кандидатов только по их квалификации и навыкам, невзирая на пол, возраст, внешний вид и прочие подобные факторы", - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

В Тюменской области наиболее острый дефицит соискателей наблюдается в автомобильном бизнесе - 1,4 резюме на вакансию, медицине и фармацевтике - 1,7, по рабочим специальностям - 2, в сельском хозяйстве – 2,2, в строительстве - 2,4, туризм и рестораны - 2,7.

Аналогичная ситуация на рынке труда сложилась и в целом по России - на одну вакансию приходится 3,1 резюме, и в других регионах Уральского федерального округа - 2,5, сообщает HeadHunter.