Шесть компаний стали резидентами Тюменского технопарка

| Фото: группа компании Gems development во ВКонтакте | Фото: группа компании Gems development во ВКонтакте

Шесть компаний стали резидентами Тюменского технопарка. В числе инновационных проектов, над которыми они трудятся – разработки для нефтегазовой и IT сфер, пищевой промышленности и приборостроения, сообщает технопарк.

Частью экосистемы стали компании: "Западно-сибирский нефтегазовый консалтинг", "НДТ Рус", "Инпром Инновации", "ФПП", "Джемс Девелопмент", "Кенера". Резиденты получают пакет услуг: от диагностики и повышения производительности до защиты интеллектуальной собственности, помощи в получении финансовой поддержки проекта и расширении рынков, отметили в технопарке.