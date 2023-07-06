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Шесть компаний стали резидентами Тюменского технопарка

Экономика, 10:46 06 июля 2023

группа компании Gems development во ВКонтакте | Фото: группа компании Gems development во ВКонтакте

Шесть компаний стали резидентами Тюменского технопарка. В числе инновационных проектов, над которыми они трудятся – разработки для нефтегазовой и IT сфер, пищевой промышленности и приборостроения, сообщает технопарк.

Частью экосистемы стали компании: "Западно-сибирский нефтегазовый консалтинг", "НДТ Рус", "Инпром Инновации", "ФПП", "Джемс Девелопмент", "Кенера". Резиденты получают пакет услуг: от диагностики и повышения производительности до защиты интеллектуальной собственности, помощи в получении финансовой поддержки проекта и расширении рынков, отметили в технопарке.

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# резиденты , тюменский технопарк

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