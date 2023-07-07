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Китайская компания инвестирует 15 млн рублей в открытие завода в тюменском ДСК 500

Экономика, 18:07 07 июля 2023

t.me/Investtyumen72

Предприятие "ШИМЖЕ РУС" - официальный дистрибьютор в России компании SHIMGE, лидера по выпуску насосного оборудования в мире, - планирует локализовать производство на территории ДСК 500 в Тюмени. Инвестиции в завод составят на старте до 15 млн рублей. Будет создано 20 рабочих мест.

По информации регионального департамента инвестполитики, открыть новое производство намерены уже в 2023 году. Китайский производитель, в том числе поставляющий продукцию для таких известных международных торговых марок, как Wilo, Ebara, ITT, зашёл на российский рынок в прошлом году на фоне ухода ряда иностранных компаний.

В Тюмени на площадке в 1 тыс. 200 кв. метров будут собирать до 200 энергоэффективных насосных станций в год, сейчас они востребованы для водо- и теплоснабжения многоквартирных домов, больниц, гостиниц, промышленных объектов.

На первом этапе 70 % комплектующих будут из Китая, а 30 % - отечественные. Впоследствии, с началом производства собственных блоков управления, доля локализации увеличится до 60 %.

"Наша компания уже 40 лет поставляет клиентам в 147 странах наши лучшие насосы для повышения качества жизни. Производство в Тюмени даст российским потребителям возможность выбора качественного, надёжного и доступного оборудования", - отметил директор по сбыту компании SHIMGE господин Pu Hansong.

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# ДСК 500 , промышленность

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