Тюменские полеводы заготовили 30 тонн сена и 380 тонн сенажа

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АО "Успенское" и Учхоз в Тюменском районе вышли на кошение многолетних трав. С площади 187 га заготовили 30 тонн сена и 380 тонн сенажа.

Об этом глава муниципалитета Светлана Иванова написала в своих соцсетях.

"По технологии траву скашивают, немного подвяливают на солнце, затем подбирают комбайном с одновременным измельчением и добавлением закваски с полезными бактериями. Полученную массу транспортируют в силосную яму, где интенсивно трамбуют и закрывают от доступа кислорода до полной готовки. Для животных это настоящее лакомство", - рассказала она.

Для отрасли животновода Тюменского района необходимо запасти 4 тыс. 530 тонн сенажа и 31 тыс. 900 тонн сена. По мнению Ивановой, сделать это будет непросто: из-за отсутствия осадков зеленая масса небольшая. Аграрии надеются на августовские дожди. Если они будут обильными, многолетние травы дадут второй укос, лишним он точно не будет, считает глава района.