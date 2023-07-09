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Губернатор Тюменской области поздравил рыбаков с профессиональным праздником

Губернатор, 10:15 09 июля 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

С профессиональным праздником поздравил рыбаков губернатор Тюменской области Александр Моор. Об особом отношении к рыбалке в регионе он рассказал в своем ТГ-канале 9 июля.

"В Тюменской области особое отношение к рыбалке. Клёвых мест у нас хватает. Например, Армизонский район, где вчера был в рабочей поездке. Пообщался с местными жителями, среди которых много рыбаков. Пожелал всем хорошего клева!", - говорится в сообщении.

Видео из ТГ-канала губернатора Тюменской области Александра Моора.

Напомним, накануне Армизонский район отметил свое 100-летие. Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил социальные объекты муниципалитета, поздравил жителей района и вручил награды.

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# Александр Моор , Армизонский район , День рыбака

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