15 км дорог на подъезде к Тюмени обновит Росавтодор до конца 2023 года
Экономика, 17:34 10 июля 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
15 км дорог на подъезде к Тюмени обновит Росавтодор до конца 2023 года, сообщает информационный центр правительства региона.
Агентство отремонтирует трассу Р-254 "Иртыш" между Тюменью и Курганом с 40 по 49 км. На этом участке появятся барьерное ограждение и шумовые полосы, новая разметка. Также Росавтодор восстановит посадочные площадки, установит дорожные знаки, электроосвещение и светофоры.
На участке с 85 по 91 км организация обновит слои износа, разметку и шумовые полосы.
По дороге Р-254 "Иртыш" ежедневно проезжает до 5 тыс. машин, обеспечивая сообщение между Челябинской, Курганской и Тюменской областями.