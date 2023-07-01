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15 км дорог на подъезде к Тюмени обновит Росавтодор до конца 2023 года

Экономика, 17:34 10 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

15 км дорог на подъезде к Тюмени обновит Росавтодор до конца 2023 года, сообщает информационный центр правительства региона.

Агентство отремонтирует трассу Р-254 "Иртыш" между Тюменью и Курганом с 40 по 49 км. На этом участке появятся барьерное ограждение и шумовые полосы, новая разметка. Также Росавтодор восстановит посадочные площадки, установит дорожные знаки, электроосвещение и светофоры.

На участке с 85 по 91 км организация обновит слои износа, разметку и шумовые полосы.

По дороге Р-254 "Иртыш" ежедневно проезжает до 5 тыс. машин, обеспечивая сообщение между Челябинской, Курганской и Тюменской областями.

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# дороги , Росавтодор

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