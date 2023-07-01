Тобольские шоколатье наладили выпуск конфет с маринованными огурцами и медом

| Фото: t.me/mv_afanasev | Фото: t.me/mv_afanasev

Конфеты с маринованными огурцами и медом начали выпускать на фабрике "Тобольск шоколадный". Первыми их успели попробовать гости музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле" 8 июля.

Об этом во Всемирный день шоколада, 11 июля, рассказала шоколатье, основатель фабрики "Тобольск шоколадный" Дарья Егорова. Впервые для зрителей и гостей города они установили палатку, в которой представили широкий ассортимент фабрики, в том числе эксклюзивную продукцию. От покупателей не было отбоя. Каждый смог увезти частичку истории города.

"Конфеты с маринованными огурцами и медом вызвали у наших покупателей резонанс. Мы рассказали им, что рецепт их создания взят местный. Моя бабушка Лариса Алексеевна Журавлева мне рассказывала о том, что мы в детстве ели свежие и маринованные огурцы, которые макали в цветочный мед. Получалось интересное сочетание соли, сахара и при этом это невероятная самобытность. Таким образом, мы наладили выпуск конфет и рассказали о традиции", - говорит Дарья.

Спросом у гостей Тобольска пользуются конфеты "Императорский трюфель". На упаковках фирменного шоколада мастера нанесли мультяшные портреты выдающихся личностей города, дети их коллекционируют. На большой плитке – карта – часть Тобольской губернии 1871 года.

"Мы сейчас работаем над проектом, когда эта карта раскладывается при помощи эффекта дополненной реальности через телефон пользователя. И по этой карте будет виден путь освоения Сибири. Весь шоколад фабрики имеет QR-код и информацией о достопримечательностях города", - сказала шоколатье.

Также гостям Тобольска предлагают шоколадный ключ, который сами производители назвали ключом благополучия, счастья и здоровья из места силы. Он из молочного и белого шоколада.

"Мы варим экологически чистый шоколад, без ГМО. Исходное сырье для приготовления конфет закупаем у местных дачников. Также помощь в этом направлении оказывают родные и близкие – сдают излишки. Конфеты с ревенем и жимолостью – тому пример, все выращено на тобольских дачах", - отметила Дарья Егорова.

Возможность отведать лакомства Тобольской шоколадной фабрики, узнать историю старинного города и его знаменитостей представится 15 июля - у стен Тобольского кремля пройдет концерт Леонида Агутина и Тюменского филармонического оркестра.

Анжела Лебедева