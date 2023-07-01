В России наряду с наличными и безналичными в обращение поступят цифровые рубли

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в законы, связанные с внедрением в России цифрового рубля.

Документ дает определение таким понятиям, как "платформа цифрового рубля", "правила платформы цифрового рубля", "участник платформы цифрового рубля", "пользователь платформы цифрового рубля", "цифровой счет (кошелек)".

Кроме того, перечень субъектов национальной платежной системы дополняется новым — оператором платформы цифрового рубля. Привлечение цифровых рублей во вклады (депозиты) согласно документу невозможно. При банкротстве должника цифровые рубли будут входить в состав конкурсной массы.

Также уточняется понятие "иностранная валюта": к ней будет относиться и национальная цифровая валюта, выпущенная иностранными центральными банками.

Статус оператора платформы цифрового рубля, а также выполнение функций по организации и обеспечению функционирования платформы такого рубля будут закреплены за Банком России. Кроме того, устанавливается ответственность ЦБ за сохранность цифровых рублей, а также за правильность учета информации о таких операциях.

До 31 декабря 2024 года круг пользователей платформы цифрового рубля, перечень видов операций и их пороговые значения будут согласовываться Банком России с Росфинмониторингом.

Документ вступит в силу 1 августа 2023 года за исключением положений, для которых устанавливается иной срок вступления в силу.