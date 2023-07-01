В Тюменской области родителям детей с инвалидностью выплатили 39 млн рублей за дополнительные выходные

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

39 млн рублей за дополнительные выходные по уходу за детьми с инвалидностью оплатили родителям в Тюменской области. Всего с начала года они оформили более 8 тыс. 325 таких мини-отпусков, сообщает региональное управление Социального фонда России.

Родители, опекуны и попечители могут брать четыре дня, которые они посвящают уходу за ребенком-инвалидом. Заявление подается работодателю. Перенос льготных дней на следующий месяц не предусмотрен.

С сентября дни по уходу можно будет использовать в более удобном формате – можно накопить и взять разовый отпуск на срок до 24 дней. Необходимо только согласовать с работодателем даты выходных и подать соответствующее заявление в отдел кадров.