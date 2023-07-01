На Урале за первое полугодие ввели более 4 млн кв. м жилья

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Реализация планов по вводу жилья в эксплуатацию в регионах Уральского федерального округа в 2023 году, наращивание градостроительного потенциала, в том числе за счёт комплексного развития территорий и решение проблем обманутых дольщиков стали главными темами совещания с представителями органов власти регионов УФО, проведенное полномочным представителем президента Владимир Якушев при участии заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никиты Стасишина.

"По предварительным данным регионов УФО за первое полугодие в округе введено в эксплуатацию более 4 млн квадратных метров жилья. Это почти половина от плана на год. Динамика хорошая, главное не растерять темп", – подчеркнул Владимир Якушев.

Он напомнил, что глава государства поставил задачу сохранить в этом году прошлогодний уровень ввода (для Уральского федерального округа это 8,5 млн кв. м жилья) и обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие строительного сектора за счет опережающего финансирования инфраструктуры и поддержки спроса на жилье. В первую очередь, это направлено на повышение качества жизни людей.

В текущем году, по словам Никиты Стасишина, стоит амбициозная задача – обеспечить ввод многоквартирного жилья в значении 50 млн кв.м. "Ощутимая часть этих объемов приходится на субъекты Уральского федерального округа. Мы должны сделать все, что от нас с вами зависит, для выполнения этой задачи", – подчеркнул заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.