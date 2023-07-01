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В Тюмени на самую большую школу в регионе выдали положительное заключение

Экономика, 18:31 13 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заключение о соответствии объекта проектной документации выдано компании, построившей школу в микрорайоне Тура Тюмени. Здание рассчитано на 1 тыс. 501 ученика начальной, средней и основной школ, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Инспектор Госстройнадзора Валерия Культяшова отметила всякую оснащённость учреждения, его просторные кабинеты и коридоры. Помимо классных комнат, для школьников предусмотрены уникальные помещения: залы для занятий борьбой и на тренажерах, студия звукозаписи.

В ведомстве отметили, что школа построена с применением новейших наработок в области строительства образовательных учреждений.

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# Главное управление строительства Тюменской области , строительство

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