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Вячеслав Вахрин назначен куратором проектного офиса по внедрению ИИ в Тюменской области

Экономика, 18:04 13 июля 2023

t.me/operativnyishtabtyumen

Проектный офис по внедрению ИИ создадут в Тюменской области. Курировать его работу будет заместитель губернатора Вячеслав Вахрин.

Такое поручение дал губернатор Александр Моор по итогам дизайн-сессии по ИИ-трансформации региона, сообщает информационный центр. Приоритетные отрасли для внедрения искусственного интеллекта определят в процессе работы.

Напомним, на дизайн-сессии представители отраслевых департаментов регионального правительства при поддержке модераторов Сбера работали над созданием новых проектов с применением ИИ. Наиболее значимые и полезные для развития общества разработки возьмут для дальнейшей проработки и внедрения на практике.

По мнению губернатора, с учетом актуальности и финансовых затрат, необходимо уделить внимание проектам, связанным с вывозом мусора из лесов региона и борьбой с природными пожарами.

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# Александр Моор , искусственный интеллект

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