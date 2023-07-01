Государственная дума приняла закон о запрете смены пола

duma.gov.ru duma.gov.ru

Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении поправки в отдельные законодательные акты в части запрета смены пола человека.

Его авторами стали почти 400 депутатов от всех фракций во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным.

Это решение, по словам Вячеслава Володина, защищает наших граждан, наших детей.

"Вдумайтесь: операций по смене пола в США за последние 10 лет стало больше в 50 раз — трансгендеров (по данным 2022 г.) 1 млн 640 тыс., среди которых 1 млн 300 тыс. взрослых (0,5 % взрослого населения) и 340 тыс. подростков (1,4 % всех детей США в возрасте 13–17 лет), — написал Вячеслав Володин в своем канале в Telegram. - Чудовищная тенденция! Это путь, ведущий к вырождению нации. Для нас это недопустимо".

Соответствующие изменения в законодательство были приняты в окончательной редакции единогласно. Гражданам, уже изменившим пол, будет запрещено усыновлять детей, а заключенный ими брак будет аннулирован.

Законом устанавливается запрет на осуществление любых медицинских вмешательств — как хирургических операций, так и применения лекарственных препаратов, — направленных на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола.

Также запрещается изменять пол в документах государственного образца. В том числе после вступления закона в силу будут аннулированы все справки о смене пола, по которым человек сделал операцию, но еще не поменял паспорт.

Исключения будут допускаться только для медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Решение о проведении таких вмешательств будет приниматься врачебной комиссией.

Законом вводится запрет на усыновление детей и заключение брака. Если будут внесены изменения в запись акта гражданского состояния об изменении пола одним из супругов, то брак будет аннулирован. Кроме того, в отношении лиц, ранее изменивших пол, устанавливается запрет на усыновление детей. Также они не смогут быть их опекунами или попечителями.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.