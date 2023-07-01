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Футболисты "Тюмени" сыграют в сезоне Первой лиги на домашнем поле в новой форме

Спорт, 16:41 16 июля 2023

fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

На домашнем поле в новой форме сыграют в сезоне первой лиги футболисты "Тюмени". Основные цвета для игроков останутся прежние — черные и белые комплекты, для вратарей — зеленые и желтые. У рукавов появился раскрас: болельщики уже окрестили его "тигровым", пожелав к Российской премьер-лиге стать полностью полосатыми.

Первый матч пройдет 17 июля на стадионе "Геолог", начло в 19 час. Тюменцы встретятся с игроками ФК "Химки". До старта будет выступать группа "ХуГа". Также для болельщиков доступен бесплатный аквагрим и участие в состязаниях по текболу и панне.

Как выяснил "Вслух.ру", билеты на матчи остались в прежней цене. Есть категории льготников, которые могут попасть на трибуны бесплатно: пенсионеры, инвалиды, участники боевых действий, Герои России и другие. Кроме того, есть скидки для студентов. По этим вопросам можно обратиться по номеру 542-000.

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