47-квартирный жилой дом планируют сдать в Викулово в конце августа

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Трехэтажный дом из 47 квартир введут в эксплуатацию в Викулово в конце августа 2023 года. С ходом строительства ознакомился губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе рабочей поездки 18 июля.

40 квартир предназначены для заселения детей-сирот. Пять - для переселения жителей из ветхого и аварийного жилья, еще две квартиры — для обеспечения жильем малоимущих граждан, стоящих на очереди.

Квартиры будут с чистовой отделкой, санитарно-техническим оборудованием, счетчиками учета потребления коммунальных ресурсов (воды, электроэнергии, тепла), электрической плитой.

Губернатор Тюменской области подчеркнул, что в Викуловском районе жилья, признанного аварийным, не осталось. Есть пять помещений, непригодных для проживания. Для их жильцов уже приобретены квартиры в этом строящемся доме.

Инна Пахомова