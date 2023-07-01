  • 18 июля 202318.07.2023вторник
  • USD90,4217
    EUR101,6496
  • В Тюмени 16..18 С 3 м/с ветер восточный

47-квартирный жилой дом планируют сдать в Викулово в конце августа

Губернатор, 12:57 18 июля 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Трехэтажный дом из 47 квартир введут в эксплуатацию в Викулово в конце августа 2023 года. С ходом строительства ознакомился губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе рабочей поездки 18 июля.

40 квартир предназначены для заселения детей-сирот. Пять - для переселения жителей из ветхого и аварийного жилья, еще две квартиры — для обеспечения жильем малоимущих граждан, стоящих на очереди.

Квартиры будут с чистовой отделкой, санитарно-техническим оборудованием, счетчиками учета потребления коммунальных ресурсов (воды, электроэнергии, тепла), электрической плитой.

﻿

Губернатор Тюменской области подчеркнул, что в Викуловском районе жилья, признанного аварийным, не осталось. Есть пять помещений, непригодных для проживания. Для их жильцов уже приобретены квартиры в этом строящемся доме.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Александр Моор , строительство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:57 18.07.202347-квартирный жилой дом планируют сдать в Викулово в конце августа
11:07 18.07.2023Ремонт поликлиники в Викуловском районе проверяет губернатор Тюменской области Александр Моор
09:37 16.07.202379 сотрудникам завода "Электросталь Тюмени" вручат награды в честь Дня металлурга
11:28 14.07.2023Ключи от девяти машин повышенной проходимости передали тюменским бойцам СВО