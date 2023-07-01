На оснащение оборудованием поликлиники Викулово выделено 20 миллионов рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

20 млн рублей выделено из бюджета Тюменской области на оснащение современным оборудованием отремонтированной поликлиники в Викулово. На средства уже куплен новый маммограф, а в феврале поступит флюорографическая установка, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем ТГ-канале.

"Диагностика станет более доступной. Кроме того, в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" только сюда, в Викулово, за последние два года поставлено восемь санитарных автомобилей. Казалось бы, зачем столько машин? Но они не стоят без дела. Каждый автомобиль в среднем за день "наматывает" 120 км. Врачи и фельдшеры выезжают на неотложные вызовы к тем, кому нужна помощь", - пояснил глава региона.

Напомним, губернатор Тюменской области Александр Моор посетил с рабочим визитом Викуловский район 18 июля. Он побывал на социальных объектах, в том числе в отремонтированной поликлинике. По словам главы региона областная программа "Модернизация первичного звена здравоохранения" доказала свою эффективность и будет продолжена.