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Стали известны имена тюменских бойцов, которые выступят на турнире RCC 28 июля

Спорт, 19:27 18 июля 2023

пресс-служба RCC | Фото: пресс-служба RCC

Стали известны имена тюменских бойцов, которые выступят на международном турнире по смешанным единоборствам и кикбоксингу RCC 16 в спорткомплексе "Центральный" Тюмени 28 июля. Возглавит событие поединок известного тюменского бойца Алексея Кунченко и непобеждённого Шамиля Мусаева из Махачкалы, сообщает пресс-служба RCC.

Кроме Кунченко, в карде турнира выступят ещё пять спортсменов из Тюмени, которым на глазах родной публики предстоят жёсткие поединки.

Тимура Нагибина ждёт противостояние с Артуром Зайнуковым. Артур представляет школу легендарного Хабиба Нурмагомедова и идёт на серии побед. Тюменец предвкушает настоящую мясорубку. Тимур неоднократно принимал серьёзные вызовы, и именно поэтому он входит в пятёрку сильнейших в России.

Одним из знаковых событий шоу станет возвращение автора самого быстрого нокаута в истории RCC Вальмира Галиева, который в прошлом году установил рекорд, "отправив соперника спать" уже на десятой секунде первого раунда. Имама Ибрагимова ждёт поединок с победителем бойцовского реалити-шоу, Евгений Марков проведёт бой против Евгения Белова, а поединок Эдуарда Сайка и турка Ахмета Килича откроет предстоящий турнир.

Это уже второй турнир топовой российской организации в городе. Мероприятие проходит при поддержке полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

Турнир RCC 16 состоится 28 июля в спортивном комплексе "Центральный". Билеты на шоу ещё доступны в кассах города, а прямой эфир покажет федеральный бойцовский канал UDAR.

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# смешанные единоборства

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