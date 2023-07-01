Жителям Ялуторовского района рассказали о правилах подачи заявок на догазификацию

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Встреча с населением по вопросам догазификации прошла в дер. Зиново Ялуторовского района 19 июля. В подворовом обходе приняли участие генеральный директор "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров, первый заместитель главы Ялуторовского района Андрей Андреев, исполнительный секретарь местного отделения партии "Единая Россия" по Ялуторовскому району Григорий Моторин, представители "Молодой гвардии".

Для догазификации новых улиц в деревне за два месяца был построен газопровод протяженностью более 4800 метров, выведено 32 домовых подвода.

"На нашей улице все дома новые, кто-то закончил строительство, кто-то еще строится. Газ очень ждали, зимой наши платежи составляли 9-10 тысяч по электричеству, да еще две машины дров на подтапливание дополнительно покупали. В семье трое маленьких детей и в морозы на тепле экономить мы не можем", - рассказал житель деревни Эрмек Байбаков. На днях его дом подключат к природному газу.

Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров напомнил будущим потребителям "голубого топлива" о правилах подачи заявок на газификацию, внутренних работах и сроках, а также о необходимости заключить договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

Ветеран труда Валентина Гончарова интересовалась порядком подачи заявления на субсидию по газификации. "Оборудование планирую приобрести российского производства, надёжнее будет, да и гарантия завода дается. Дом у меня небольшой, 130 тысяч рублей должно хватить на все внутренние работы и котел. Спасибо газовикам за работу, все делали быстро, с нами согласовали, где лучше вывести подвод, профессионалы, серьезно и ответственно относятся к своему делу", - поделилась пенсионерка.

Благодаря работе органов власти и подворовым обходам все жители догазифицированных улиц проинформированы о возможности подать заявки, которые будут исполнены в кратчайшие сроки.