В Тюменской области по 500 вакансиям предлагают зарплату выше 100 тысяч рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заработные платы выше 100 тыс. рублей предлагаются по более 500 вакансиям в Тюменской области. Самое высокое зарплатное предложение у водителей - 210 тыс. рублей в месяц. У соискателей должны быть открыты категории C, D и E. Трудиться придется на спецтехнике: предприятиям региона нужны 170 водителей самосвалов, вездеходов, грузовиков, сообщает департамент труда и занятости Тюменской области.

Высокий уровень заработной платы обсуждают и с программистами различной специализации. От соискателей требуется высшее образование по профилю и опыт проектирования, разработки ПО, в том числе на базе 1С.

Более 100 тыс. рублей в месяц обещают и инженерам. На самую высокую оплату труда могут претендовать геодезисты, инженеры-проектировщики и наладчики.

В департаменте подчеркнули, что зарплатные предложения говорят о готовности работодателей поощрять специалистов с необходимым опытом, знаниями и навыками. Кроме того, тюменские компании предлагают сотрудникам социальные гарантии и перспективу профессионального роста.

Вакансии от предприятий региона размещены на портале "Работа России". Уточнить информацию можно в кадровом центре "Работа России" Тюменской области по адресу: Тюмень, ул. Республики, 204в, корп. 3.