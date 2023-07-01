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Александр Моор открыл стелу "Движение первых" в "Ребячьей республике"

Губернатор, 11:51 20 июля 2023

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Стелу "Движение первых" вместе с юными активистами открыл губернатор Тюменской области Александр Моор на территории детского центра "Ребячья республика".

Как сообщили в инфоцентре регионального правительства, 20 июля глава региона принимает участие в детском фестивале, который организован в честь празднования первого дня рождения Российского движения детей и молодежи.

Александр Моор осмотрит территорию лагеря, пообщается с активом "Ребячьей республики".

Напомним, общероссийская детско-молодежная организация появилась при поддержке президента России Владимира Путина в 2022 году.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области.

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# Александр Моор , Движение первых , Ребячья республика

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