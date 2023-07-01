В Тюменской области востребованы строители и рабочие
25,3 тыс. вакансий заявлено работодателями Тюменской области по данным регионального департамента труда и занятости населения на 20 июля.
Сохраняется высокий спрос на работников строительной отрасли - 2,1 тыс. вакансий. Остаются востребованными "рабочие" профессии.
Также 10 тыс. вакансий заявлено в таких отраслях как образование, обрабатывающие производства, торговля, ремонт автотранспорта и мотоциклов, сельское, лесное хозяйство и охота.
С начала 2023 года в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы обратилось 16,7 тыс. человек. За это время трудоустроились 9,8 тыс. жителей Тюменской области.
Численность зарегистрированных безработных составляет 2,6 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы - 0,36%.