Ишимский проект благоустройства Березовой рощи победил во всероссийском конкурсе

minstroyrf.gov.ru/ minstroyrf.gov.ru/

Ишимский проект благоустройства Березовой рощи победил в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Итоги подвели на Всероссийском форуме "Развитие малых городов и исторических поселений" во Владивостоке 24 июля. Всего победителями признаны 145 проектов благоустройства общественных пространств. Они получат на воплощение идей от 65 до 105 млн рублей.

Концепция благоустройства Березовой рощи в Ишиме –раскрыть ее природный потенциал. Это "оазис" в черте города. Напомним, в 2019 и в 2021 годах Ишим уже становился победителем конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с проектом благоустройства бульвара Белоусова.

Проект благоустройства Березовой рощи в Ишиме | Фото: minstroyrf.gov.ru/ Проект благоустройства Березовой рощи в Ишиме | Фото: minstroyrf.gov.ru/

Отметим, что проекты-победители всероссийского конкурса будут реализованы в 2024 и 2025 годах. В муниципалитетах появятся новые благоустроенные парки, набережные, улицы и пешеходные зоны для комфортного и интересного отдыха.

"По поручению президента работаем над повышением качества городской среды в полтора раза к 2030 году. Проведённые конкурсы напрямую влияют на это. Важно, что они не только преображают внешний вид населённых пунктов, но и стимулируют развитие их экономики. Открывают новые возможности для малого и среднего предпринимательства, создают новые рабочие места, являются драйвером развития внутреннего туризма. Все это в результате позволяет повысить качество жизни граждан", - сказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Тюменская область в 2023 г. получит на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях дополнительно 95 млн рублей.

По мнению председателя правительства Михаила Мишустина, конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды показал свою эффективность. Он стал хорошим стимулом к переменам в облике малых городов и исторических поселений, а концепции, которые подают его участники, – это комплексные предложения по перезапуску важных для города пространств.

Анжела Лебедева