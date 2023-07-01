В Тюменской области в два раза увеличилось количество льготной IТ-ипотеки

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Около 200 тюменских специалистов оформили льготную IТ-ипотеку с начала действия программы. В 2023 году количество заемщиков увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом, сообщает региональный департамент информатизации.

Рост популярности этой меры поддержки связан с изменениями условий программы, введенных в феврале. Это расширение возрастных границ заемщиков от 18 до 50 лет, снижение требований к размеру дохода, в Тюменской области — от 70 тыс. рублей. Поддержка стала доступна сотрудникам всех аккредитованных компаний, ранее - только для получавших налоговые льготы.

Общая сумма выданных ипотечных кредитов по ставке до 5 % годовых составляет более 1,2 млрд рублей. Большинство объектов недвижимости приобретено по договорам долевого участия.

Список банков, работающих в этом направлении, по ссылке. О мерах поддержки отрасли в ИТ-навигаторе Тюменской области.

Льготная IТ-ипотека — одна из мер поддержки отрасли, реализуемая в рамках нацпроекта "Цифровая экономика".