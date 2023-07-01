Житель Тюмени получил четыре года лишения свободы за мошенничество

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

30-летний житель Тюмени Дмитрий Ватлин предстал перед судом за мошенничество. Он работал в составе преступной группировки курьером. Ездил забирать деньги у потерпевших.

В ходе судебного заседания стало известно, что члены группировки по телефону представлялись сотрудниками полиции. Рассказывали истории о происшествиях, ДТП, в которые попали родственники престарелых, тем самым вводили их в заблуждение, выманивали деньги. Подсудимый работал курьером – забирал средства на "улаживание дел".

Правоохранительным органам удалось доказать его причастность к двум эпизодам преступления. У одной пенсионерки он забрал 190 тыс. рублей, у другого – 120 тыс. рублей.

"Я устраивался к ним на работу как курьер. Я не вступал с ними ни в какой сговор. Если бы я знал, каким путем они получают эти деньги, я бы не пошел к ним работать, не устраивался бы к ним", - рассказал судье Дмитрий Ватлин.

В "послужном списке" молодого человека с 2010 года фигурируют статьи: "Кража", "Разбойное нападение", "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения". Не успев покинуть стен тюрьмы, Дмитрий Ватлин принялся искать способ зарабатывания легких денег. Нашел, но ненадолго. В феврале 2023 года он совершил преступления по статье 159 УК РФ, а в марте его уже определили в СИЗО.

Прокуратура, рассмотрев все детали уголовного дела, запросила для подсудимого 4 года лишения свободы в колонии строго режима. Адвокат просил учесть полное признание вины и искренне раскаяние своего подзащитного. Судья согласился с доводами надзорного органа.

"По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания, окончательно к отбытию определить наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. С отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима", - зачитала приговор судья.

Срок для Ватлина сократится на время, проведенное в следственном изоляторе. У него есть право подать апелляцию. Осуждённому предстоит компенсировать весь ущерб, причиненный пенсионерам, – 310 тыс. рублей.

По словам старшего помощника прокурора Тюменского района Александра Зыкова, несмотря на большую информационную кампанию по профилактике телефонного мошенничества, уголовные дела по статье 159 возбуждаются с незавидной регулярностью.

"Правоохранительными органами и прокуратурой района принимаются все меры для информирования пенсионеров и незащищенных слоев граждан для того, чтобы они не попадались на уловки мошенников. Данный вид мошенничества – распространенный. Правоохранительные органы эти преступления раскрывают", - сказал он.

Один из последних случаев – в Калининском районном суде Тюмени состоялось рассмотрение дела о мошенничестве в размере 5 млн рублей.

Анжела Лебедева