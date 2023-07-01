Строительство котельной в с. Аромашево подходит к концу

| Фото: Telegram-канал главы Аромашевского района Игоря Власова | Фото: Telegram-канал главы Аромашевского района Игоря Власова

Строительство котельной в с. Аромашево подходит к концу. Объект находится на территории бывшего ПТУ-9, работы ведет индивидуальный предприниматель Александр Григорьев, сообщил глава Аромашевского района Игорь Власова в Telegram-канале.

На сегодня выполнена отмостка, крыша, обшивается фасад. Работы будут сделаны в срок, заверил предприниматель.

Индивидуальный предприниматель Владимир Круглик ведет строительство многоквартирного дома. Работы выполняются качественно, одно- и двухкомнатные квартиры с лоджиями очень уютные. Из окна открывается красивый вид. Да и сам дом видно из разных точек села.