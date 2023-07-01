Агрохолдинг "Юбилейный" экспортировал в Китай первую партию гороха

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первую партию гороха в объеме 1,5 тыс. тонн отгрузил агрохолдинг "Юбилейный" Ишимского района в Китай. С крупным китайским переработчиком заключен договор на переработку гороха по давальческой схеме - заказчик передает другой организации сырье на обработку для получения продукции с заданными качествами.

По информации пресс-службы компании, под торговой маркой "Протеинсиб" будет произведён гороховый изолят в объеме 250 тонн. Тем самым предприятие начинает изучение рынка данного вида продукции. Эти работы ведутся в рамках реализации инвестиционного проекта по глубокой переработке гороха.

"После ввода нового предприятия в эксплуатацию перед инвестором стоит не менее сложная задача – выход на полную мощность. Как правило, этот процесс занимает два-три года. Чтобы его ускорить, мы начинаем изучать рынок горохового изолята уже сейчас, причем изнутри. Фактически у нас есть продукт, и мы начинаем формировать клиентскую базу. Это позволит нам свести к минимуму тот самый период выхода на полную мощность", - рассказал генеральный директор агрохолдинга "Юбилейный" Сергей Мамонтов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первую партию готовой продукции инвестор получит в середине сентября. В планах 2023-2024 гг. - экспортировать в Китай 15 тыс. тонн гороха, получить и реализовать около 2,5 тыс. тонн горохового изолята.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Напомним, ход реализации инвестпроекта "ПротеинСиб" по глубокой переработке гороха в Ишимском районе оценил губернатор Тюменской области Александр Моор. Сумма инвестиций в реализацию - 7 млрд рублей.