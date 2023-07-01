Сбер: Тюменская область на пятом месте по количеству выданных ипотечных кредитов среди регионов России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в топ-5 регионов по количеству ипотечных сделок, заключенных в июне 2023 года в Сбербанке. По данным аналитиков Домклик, количество выдач в регионе составило 4,9 тыс. штук. По выдачам лидирует Московская область, а далее по порядку — Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

Всего в первом полугодии 2023 года Сбербанк в Тюменской области выдал ипотечных кредитов на 40,1 млрд рублей. При этом на льготные программы приходится половина от всего объема выдач. В частности, за первые шесть месяцев этого года Сбер по программе "Господдержка" выдал 10,3 млрд рублей, по "Семейной ипотеке" — 13,1 млрд рублей, а по IT-ипотеке — 0,5 млрд рублей.

заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Анастасия Грецова: "Тюменская область остается в топе по выдачам ипотечных кредитов. Жители региона продолжают брать ипотечные займы на квартиры как на первичном, так и на вторичном рынках жилья. Однако мы отмечаем рост в сегменте индивидуального жилищного строительства. Почти 8% заёмщиков за первое полугодие 2023 года взяли кредиты на строительство домов".

Напомним, до 31 августа Сбер снизил ставки по льготным ипотечным программам "Господдержка", "Семейная ипотека" и "Ипотека для IT" для покупки недвижимости на первичном рынке.

Так, минимальная ставка по "Семейной ипотеке" сейчас составляет от 5,4% годовых с учётом сервиса электронной регистрации на Домклик. По "Господдержке" — от 7,4% годовых с электронной регистрацией и страхованием жизни. Первоначальный взнос по этим программам — от 15%. Размер скидки по программе "Ипотека для IT" зависит от вида приобретаемого жилья. При покупке квартиры или жилого дома на первичном рынке дисконт к действующей ставке составит 0,6 п. п. При строительстве частного дома, в том числе с одновременной покупкой земельного участка, — 0,9 п. п. В итоге минимальная ставка на Домклик по "Ипотеке для IT" составит от 4,1% годовых как для покупки квартир и жилых домов на первичном рынке, так и для строительства дома. Первоначальный взнос — от 15%

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