Девять пожаров помогли ликвидировать тюменские огнеборцы в Свердловской области

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Семь лесных пожаров в Сосьвинском городском округе и два пожара в Невьянском районе Свердловской области помогли ликвидировать десантники-пожарные уватского филиала Тюменской авиабазы. Они работали с коллегами из других регионов, сообщает пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области.

Добавим, дважды команда десантировалась с вертолета к очагам возгорания в труднодоступной местности и подолгу оставаться вдали от цивилизации. 6 июля, когда тюменские огнеборцы прибыли на помощь, Уральская авиабаза сообщала о 17 действующих природных пожарах. Сейчас в сводках - только один.