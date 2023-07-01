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Девять пожаров помогли ликвидировать тюменские огнеборцы в Свердловской области

Происшествия, 17:25 27 июля 2023

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Семь лесных пожаров в Сосьвинском городском округе и два пожара в Невьянском районе Свердловской области помогли ликвидировать десантники-пожарные уватского филиала Тюменской авиабазы. Они работали с коллегами из других регионов, сообщает пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области.

Добавим, дважды команда десантировалась с вертолета к очагам возгорания в труднодоступной местности и подолгу оставаться вдали от цивилизации. 6 июля, когда тюменские огнеборцы прибыли на помощь, Уральская авиабаза сообщала о 17 действующих природных пожарах. Сейчас в сводках - только один.

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