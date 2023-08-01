Для тюменцев стали доступны безвизовые групповые поездки в Китай

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцам стали доступны безвизовые групповые поездки в Китай с 1 августа. Финальный обмен списками туроператоров, имеющих право отправлять и принимать туристов безвизовых групп, состоялся в июле 2023 года года, сообщает пресс-служба Минэкономразвития России.

"От китайского стороны Россия получила подтверждение, что с 1 августа Китай готов принимать российские туристические группы", - говорится в информации ведомства.

Туроператоры и региональные органы власти смогут ознакомиться с инструкциями по реализации соглашения о безвизовом обмене с КНР, скачать формы документов, необходимых для приема и отправления туристических групп, а также проверить наличие туристической организации в одобренном списке на сайте Минэкономразвития России в разделе "Международный туризм".

Всего в списке российских туроператоров 364 компании. Более подробно узнать об этом можно по ссылке.