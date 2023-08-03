23 ГАЗели получила аварийно-спасательная служба газопроводов Тюменской области и ХМАО-Югры
Экономика, 10:47 03 августа 2023
t.me/gazpromsever04
23 автомобиля марки ГАЗель пополнили автопарк "Газпром газораспределение Север". Ключи от полностью укомплектованных автомобилей получили водители аварийно-спасательной службы и службы эксплуатации газопроводов Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, сообщает пресс-служба ООО "Газпром межрегионгаз Север".
"В компании регулярно идет обновление автопарка. С начала этого года в рамках инвестиционной программы мы приобрели 34 автомобиля", - рассказал начальник транспортного отдела АО "Газпром газораспределение Север" Владимир Мясников.
t.me/gazpromsever04
Новый автотранспорт оснащен системой "ГЛОНАСС" и работает на компримированном природном газе.