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23 ГАЗели получила аварийно-спасательная служба газопроводов Тюменской области и ХМАО-Югры

Экономика, 10:47 03 августа 2023

t.me/gazpromsever04

23 автомобиля марки ГАЗель пополнили автопарк "Газпром газораспределение Север". Ключи от полностью укомплектованных автомобилей получили водители аварийно-спасательной службы и службы эксплуатации газопроводов Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, сообщает пресс-служба ООО "Газпром межрегионгаз Север".

"В компании регулярно идет обновление автопарка. С начала этого года в рамках инвестиционной программы мы приобрели 34 автомобиля", - рассказал начальник транспортного отдела АО "Газпром газораспределение Север" Владимир Мясников.

t.me/gazpromsever04

Новый автотранспорт оснащен системой "ГЛОНАСС" и работает на компримированном природном газе.

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# Газпром межрегионгаз Север

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