Заводоуковские полеводы ведут уборку гороха

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Заводоуковские аграрии приступили к уборочной страде. Первыми на уборку гороха вышли работники КХ "Дружба", написала в своем Telegram-канале глава городского округа Светлана Касенова.

"Убрали 50 гектаров, средняя урожайность 35 центнера с гектара. В ЗАО "Падунское" пока работают на свал. Если погода позволит, то через несколько дней начнётся полноценная уборочная страда и не только гороха, но и зерновых культур", - заверила она.

Полеводы Тюменской области ведут активную уборку яровых и озимых культур, собирают урожай овощей.