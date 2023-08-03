Антидроновое ружье доставили тюменским зенитчикам на передовую спецоперации

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Антидроновое ружье доставили тюменским зенитчикам на передовую спецоперации. Зенитно-ракетная батарея, в которой служат жители Тюменской области, с первых дней принимает активное участие в сСВО. Подавитель беспилотников позволит вывести из строя квадрокоптеры противника.

Как напоминает информационный центр регионального правительства, оснащение дополнительным оборудованием подразделений, в которых служат тюменцы, - под личным контролем губернатора Александра Моора.

"Александр Викторович, спасибо вам от всего личного состава. Будем выполнять все поставленные задачи на оценку "5". Спасибо вам большое, будем работать", - сказал командир подразделения с позывным "Зенит".