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Антидроновое ружье доставили тюменским зенитчикам на передовую спецоперации

Губернатор, 12:15 03 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Антидроновое ружье доставили тюменским зенитчикам на передовую спецоперации. Зенитно-ракетная батарея, в которой служат жители Тюменской области, с первых дней принимает активное участие в сСВО. Подавитель беспилотников позволит вывести из строя квадрокоптеры противника.

Как напоминает информационный центр регионального правительства, оснащение дополнительным оборудованием подразделений, в которых служат тюменцы, - под личным контролем губернатора Александра Моора.

"Александр Викторович, спасибо вам от всего личного состава. Будем выполнять все поставленные задачи на оценку "5". Спасибо вам большое, будем работать", - сказал командир подразделения с позывным "Зенит".

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