В Тюменском районе электромонтажник выносил с работы кабель в рюкзаке

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже электрокабеля на одном из предприятий задержала полиция в Тюменском районе. По версии следствия, электромонтажник в пос. Винзили выносил мотки кабеля в рюкзаке и затем продавал их, сообщает УМВД по Тюменской области.

В полицию Тюменского района с заявлением о краже обратился индивидуальный предприниматель. Ущерб он оценил более чем в 93 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 35-летнего электромонтажника предприятия. Мужчина признался, что занимался установкой противопожарной сигнализации и, пользуясь доверием работодателя, неоднократно выносил с работы кабель.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальная санкция данной статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.