  • 3 августа 20233.08.2023четверг
  • В Тюмени 24..26 С 5 м/с ветер северо-западный

О важном и интересном - t.me/tlinia

В Тюменском районе электромонтажник выносил с работы кабель в рюкзаке

Происшествия, 16:09 03 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже электрокабеля на одном из предприятий задержала полиция в Тюменском районе. По версии следствия, электромонтажник в пос. Винзили выносил мотки кабеля в рюкзаке и затем продавал их, сообщает УМВД по Тюменской области.

В полицию Тюменского района с заявлением о краже обратился индивидуальный предприниматель. Ущерб он оценил более чем в 93 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 35-летнего электромонтажника предприятия. Мужчина признался, что занимался установкой противопожарной сигнализации и, пользуясь доверием работодателя, неоднократно выносил с работы кабель.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальная санкция данной статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Винзили , кража , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:15 03.08.2023Российский суд впервые оштрафовал Apple за неудаление информации
16:53 03.08.2023600 таблеток сильнодействующего вещества изъяли у тюменца
16:09 03.08.2023В Тюменском районе электромонтажник выносил с работы кабель в рюкзаке
12:48 03.08.2023В Заводоуковском городском округе кассир заплатит штраф за продажу пива подростку