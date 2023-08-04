В Тюмени работники железнодорожного транспорта получили региональные награды

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Региональные награды получили работники железнодорожного транспорта Тюмени, которые отмечают профессиональный праздник 6 августа. Торжественная встреча прошла 4 августа в ДК "Железнодорожник", сообщает инфоцентр регионального правительства.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что железнодорожная инфраструктура сегодня развивается вместе с регионом.

"В прошлом году на тюменском вокзале открылся новый надземный переход, 22 поезда составляют маршрутную сеть пригородного железнодорожного транспорта. Между крупными городами курсируют брендированные вагоны. Тюмень и Тобольск стали частью маршрута федерального туристического поезда "В Сибирь" и национально-туристического проекта "Императорский маршрут", - сказал глава региона.

Александр Моор вручил благодарность губернатора за заслуги в развитии и совершенствовании транспортного обслуживания пассажиров и предприятий начальнику участка производства Тобольского производственного участка Тюменской дистанции гражданских сооружений Татьяне Бердовой.

Благодарственные письма правительства Тюменской области получили: осмотрщик-ремонтник вагонов эксплуатационного вагонного депо Войновка Николай Важенин; бригадир (освобожденного) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений Тобольской дистанции пути Владимир Першин; дежурный по железнодорожной станции Винзили Тюменского центра организации работы железнодорожных станций Наталья Чушкина.