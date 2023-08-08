Агроиндустриальный парк на 38,9 гектарах сформирован в Ишимском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Агроиндустриальный парк на 38,9 га сформирован в Ишимском районе. На 12 участках смогут разместиться производства сельхозпродукции и интегрированные со сферой АПК предприятия, сообщил глава района Сергей Ломовцев.

Перспективные проекты, планируемые на участках агропарка, рассмотрели на встрече представители бизнеса Ишимского и Казанского районов, Ишима с руководителями областной Торгово-Промышленной палаты, Агентства инфраструктурного развития и регионального департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства.

Главное преимущество площадки – близкое расположение к двум федеральным трассам, подчеркнул глава Ишимского района.