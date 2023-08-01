  • 11 августа 202311.08.2023пятница
  • USD97,2794
    EUR107,1563
  • В Тюмени 15..17 С 6 м/с ветер северо-западный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Из Тюменской области в Китай отправили 3480 тонн рапсового масла

Экономика, 09:29 11 августа 2023

mcx.gov.ru | Фото: mcx.gov.ru

Заводоуковский маслозавод двумя поездами отправил 3 тыс. 480 тонн рапсового масла в Китай. Впервые предприятию удалось преодолеть отметку в 1 млрд рублей годового оборота по экспорту.

По информации регионального центра поддержки экспорта, в 2022 году маслозавод разместил продукцию площадке Alibaba.com. Это позволило компании заключить несколько контрактов на поставку продукции в КНР.

Коммерческий директор Заводоуковского маслозавода Сергей Сиротенко подчеркнул, что стратегический переход на восточно-китайское направление позволил компании добиться невероятных результатов. Смена рыночной стратегии с европейской на восточно-китайскую оказалась успешной тактикой, позволила сохранить объемы экспорта на высоком уровне. Компания планирует рассматривает потенциальные рынки Египта и Ирана.

Напоменим, с 2002 году Заводоуковский маслозавод специализируется на производстве высококачественных рафинированных рапсовых и дезодорированных масел. На сегодняшний день производственные мощности завода позволяют перерабатывать 50 тыс. тонн сырья и производить до 20 тыс. тонн масла в год.

Консультации по вопросам работы как на внутренних, так и на внешних рынках можно получить в Центре поддержки экспорта по адресу: Тюмень, ул. Республики, 142, Центр "Мой бизнес" Тюменской области или по телефону: +7 922 002 45 20.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Заводоуковский маслозавод , рапсовое масло , центр поддержки экспорта Тюменской области , экспорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:02 11.08.2023В Тюменской области определили еще 12 подрядчиков по капремонту
09:29 11.08.2023Из Тюменской области в Китай отправили 3480 тонн рапсового масла
17:48 10.08.2023Треть тюменцев хотят переоборудовать свои машины в электромобили
16:42 10.08.2023В Тюменском районе приступили к обмолоту яровых культур