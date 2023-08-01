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Мобильным интернетом и связью 4G обеспечены 5 тыс. жителей сел Тюменской области

Экономика, 08:28 14 августа 2023

департамент информатизации Тюменской области | Фото: департамент информатизации Тюменской области

Доступ к мобильному интернету и связи 4G получили почти 5 тыс. жителей сел Тюменской области в 2023 году. С января по июль в отдаленных селах и деревнях Тюменской области установили 32 базовые станции. Они появятся еще в 27 селах и деревнях к декабрю.

"Основное условие для подключения сотовой связи по федеральному проекту - отсутствие скоростного мобильного интернета на территориях. Адресная программа формируется с учетом мнения граждан, которые голосуют за свои села и деревни как онлайн на портале Госуслуг, так и очно, направляя письма в Минцифры. Сейчас активно идет голосование за подключение населенных пунктов в 2024 году", - рассказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Проголосовать онлайн можно до 13 августа. Письма в Минцифры принимаются до 10 сентября.

В Тюменской области около трех тысяч человек уже отдали свой голос за тот или иной малый населенный пункт.

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# голосование , Интернет , связь , села

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