9,3 млн рублей выиграли молодые тюменские предприниматели на развитие бизнеса

| Фото: forumsup.ru | Фото: forumsup.ru

9,3 млн рублей выиграли молодые тюменские предприниматели на развитие бизнеса. Это 20 победителей первой волны конкурса грантов для молодых и социальных предпринимателей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Сейчас идет вторая волна, на которую уже подано 25 заявок. Чтобы претендовать на господдержку в размере от 100 до 500 тыс. рублей молодым предпринимателям от 14 до 25 лет необходимо отправить бизнес-проект до 18 августа.

По сравнению с прошлым годом число заявок увеличилось в 5 раз. Об этом во время брифинга на XI международном бизнес-форуме "Мой бизнес. Слет успешных предпринимателей – 2023" рассказал Губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Поступило много разных интересных бизнес-проектов. Самому молодому участнику 15 лет. Юноша из Ишимского района подал инициативу, связанную с сельским хозяйством, чем занимается и его отец", - поделился глава региона.

Консультации молодые предприниматели могут получить в центре "Мой бизнес".

Грант — это не единственная форма поддержки. Всем начинающим предпринимателям также доступны микрозаймы и поддержка из гарантийного фонда.