В Тюменской области за 7 месяцев возвели 1,1 млн квадратных метров жилья
Экономика, 10:39 13 августа 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Более 1,1 млн квадратных метров жилья ввели в Тюменской области с января по июль 2023 года. Это на 16% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщает инфоцентр регионального правительства.
За пять лет в Тюменской области построили почти 8,5 млн кв. м жилья, возвели 80 социальных объектов, благоустроили 370 дворов, 160 общественных пространств и 600 детских площадок.
За год тюменские специалисты обновили 15 сооружений инфраструктуры в подшефном Краснодоне. Продолжается реконструкция еще 10.
Отметим, 13 августа, специалисты и ветераны отрасли отмечают День строителя.