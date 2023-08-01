В Тюменской области за 7 месяцев возвели 1,1 млн квадратных метров жилья

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1,1 млн квадратных метров жилья ввели в Тюменской области с января по июль 2023 года. Это на 16% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщает инфоцентр регионального правительства.

За пять лет в Тюменской области построили почти 8,5 млн кв. м жилья, возвели 80 социальных объектов, благоустроили 370 дворов, 160 общественных пространств и 600 детских площадок.

За год тюменские специалисты обновили 15 сооружений инфраструктуры в подшефном Краснодоне. Продолжается реконструкция еще 10.

Отметим, 13 августа, специалисты и ветераны отрасли отмечают День строителя.