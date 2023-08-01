Тюменские биологи выращивают яровой ячмень из Эфиопии, способствующий здоровому похудению

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Коллекционные образцы и мутантные формы ярового ячменя изучают биологи ТюмГУ на карбоновом полигоне. Растения с тёмноокрашенными колосьями имеют множество полезных свойств, в частности, способствуют здоровому похудению.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал аспирант кафедры ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры Института биологии Тюменского госуниверситета Денис Базюк. Он проводит исследования в рамках своей кандидатской диссертации.

Коллекцию в Тюмень предоставил Всероссийский институт растениеводства им. Н. И. Вавилова. Ее завезли в Россию из стран Азии, Южной Америки, Западной Европы.

"Конкретно темноокрашенные колосья прилетели к нам из Эфиопии. В них содержатся антоцианы, то есть ячмень обладает уникальным пигментом, который полезен для здоровья", – добавил Денис Базюк.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семена мутантной формы ученые получили благодаря искусственному мутагенезу. Метод применили для того, чтобы посмотреть, как происходит перестройка генотипа и какие признаки могут дополнительно возникнуть. Тюменские биологи проводят оценку адаптивного потенциала ярового ячменя, его урожайности и в целом питательной ценности.

По словам аспиранта, растения чувствуют себя хорошо. За ними ухаживают, чтобы они получали необходимые вещества и нужное количество кислорода. Если ячмень плохо растет или начинает гибнуть, ему могут выбрать другое место.

"Все индивидуально. Мы проводим комплексную оценку благодаря визуальному наблюдению с использованием различных дорогостоящих приборов. Они позволяют всесторонне оценить их структурное состояние, физиологический статус и многое другое для того, чтобы мы в последующем вышли на урожайность, на их питательную ценность. В данном случае у нас поставлена задача и на импортозамещение", - отметил Денис Базюк.

Исследования данных мутантных форм и коллекционных образцов ярового ячменя стартовали в 2022 году, а завершатся в 2026 году.

Виктория Макарова