Тюменская компания планирует выпускать собственную спецтехнику

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Наладить собственное производство спецтехники на основе закупленных планеров планирует ГК "ЕвроАзия". Задел для этого создан – около 60 млн рублей компания вложила в запуск нового производственного помещения, закупку необходимых станков для глубокого восстановления запчастей, выпуск деталей. Специалисты начали заниматься ремоторизацией – переводом дизельного автомобиля на газовый.

Директор компании "Евразия – Моторс" Александр Андрейко в качестве примера приводит грузовой "Мерседес". С него сняли дизельный двигатель, полностью восстановили шасси, установили двигатель, работающий на сжиженном природном газе.

"Сейчас выстроим, нарисуем в 3Д и будем узаконивать. Это процедура осуществляется через Минпромторг. Перевод на газ – экономически выгодней. У техники начинается вторая жизнь", - отметил Александр Андрейко.

Потенциал предприятия представили заместителю губернатора Тюменской области Андрею Пантелееву. Из общего объема инвестиций, вложенных в производство, 10 млн рублей – поддержка регионального инвестиционного агентства.

"Одна из важнейших задач, которую ставит губернатор, – работа с местными инвесторами. В регионе на завершающей стадии находится завод СПГ в Тобольске, формируются заправочные комплексы и техника переводится на данное оборудование. Эта компания является партнером "Газпром СПГ". В планах – сборочное производство собственных автомобилей. Это непростой путь. Но мы со своей стороны готовы оказывать поддержку. Организуем для них встречу в рамках Тюменского нефтегазового форума с представителями завода СПГ, изучим опыт, который уже реализован в Санкт-Петербурге", - сказал Андрей Пантелеев.

Собственные машины Урал, КамАЗ, МАЗ намерены выпускать в "ЕвроАзии". В этом предпринимателям поможет китайский партнер.

"Для этого покупаются планеры – без коробки и двигателя. От "Шанхай-дизеля" – двигатели и коробки, газовые баки – все это будем комплектовать и узаконивать. По газу – это новое направление, которое мы выбрали, сейчас шесть машин в работе", - уточнил Александр Андрейко.

Группа компаний "ЕвроАзия" существует на автомобильном рынке Тюменской области с 1995 года. За это время компания планомерно увеличивает производственные мощности по ремонту автотранспорта, количеству площадок по продаже грузовых, среднетоннажных автомобилей и спецтехники.

В 2021 году компания приобрела комбинат на ул. Авторемонтной, который находился в стадии банкротства с долговыми обязательствами. Сейчас в цехах предприятия работают десятки станков различной направленности. 65 рабочих ремонтируют запчасти, создают новые детали, в том числе для иномарок.

Новое направление – это ремонт и глубокое восстановление методом газотермического и газопламенного напыления. В процессе задействовано десять станков. На них трудятся в основном молодые специалисты, которые когда-то проходили в компании практику.

"Специфика этой работы заключается в обработке камнем, резец это не берет. Предназначение: импортозамещение - восстановление. К примеру, ось трактора Джон Дира стоит 1 миллион рублей. Ее восстановление нам обходится в 25 тысяч рублей. Любую ступицу, как внутренний диаметр, так и наружный, можем сделать именно напылениями", - сказал директор компании "Евразия – Моторс".

В ремонте у сотрудников компании находится как отечественная, так и импортная техника. Перевод ее на СПГ – приоритет компании.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Мы активно развиваем газомоторное направление при поддержке правительства Тюменской области. Благодаря совместным усилиям, в скором времени на российских дорогах будет появляться техника с газовыми моторами от тюменских производителей. В данный проект вложено около 60 миллионов рублей. Закуплено оборудование, которое сейчас позволяет выполнять глубокий ремонт узлов и агрегатов", - подытожил учредитель ГК "ЕвроАзия" Игорь Отраднов.

Анжела Лебедева