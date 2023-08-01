Тюменская компания планирует выпускать собственную спецтехнику
Наладить собственное производство спецтехники на основе закупленных планеров планирует ГК "ЕвроАзия". Задел для этого создан – около 60 млн рублей компания вложила в запуск нового производственного помещения, закупку необходимых станков для глубокого восстановления запчастей, выпуск деталей. Специалисты начали заниматься ремоторизацией – переводом дизельного автомобиля на газовый.
Директор компании "Евразия – Моторс" Александр Андрейко в качестве примера приводит грузовой "Мерседес". С него сняли дизельный двигатель, полностью восстановили шасси, установили двигатель, работающий на сжиженном природном газе.
"Сейчас выстроим, нарисуем в 3Д и будем узаконивать. Это процедура осуществляется через Минпромторг. Перевод на газ – экономически выгодней. У техники начинается вторая жизнь", - отметил Александр Андрейко.
Потенциал предприятия представили заместителю губернатора Тюменской области Андрею Пантелееву. Из общего объема инвестиций, вложенных в производство, 10 млн рублей – поддержка регионального инвестиционного агентства.
"Одна из важнейших задач, которую ставит губернатор, – работа с местными инвесторами. В регионе на завершающей стадии находится завод СПГ в Тобольске, формируются заправочные комплексы и техника переводится на данное оборудование. Эта компания является партнером "Газпром СПГ". В планах – сборочное производство собственных автомобилей. Это непростой путь. Но мы со своей стороны готовы оказывать поддержку. Организуем для них встречу в рамках Тюменского нефтегазового форума с представителями завода СПГ, изучим опыт, который уже реализован в Санкт-Петербурге", - сказал Андрей Пантелеев.
Собственные машины Урал, КамАЗ, МАЗ намерены выпускать в "ЕвроАзии". В этом предпринимателям поможет китайский партнер.
"Для этого покупаются планеры – без коробки и двигателя. От "Шанхай-дизеля" – двигатели и коробки, газовые баки – все это будем комплектовать и узаконивать. По газу – это новое направление, которое мы выбрали, сейчас шесть машин в работе", - уточнил Александр Андрейко.
Группа компаний "ЕвроАзия" существует на автомобильном рынке Тюменской области с 1995 года. За это время компания планомерно увеличивает производственные мощности по ремонту автотранспорта, количеству площадок по продаже грузовых, среднетоннажных автомобилей и спецтехники.
В 2021 году компания приобрела комбинат на ул. Авторемонтной, который находился в стадии банкротства с долговыми обязательствами. Сейчас в цехах предприятия работают десятки станков различной направленности. 65 рабочих ремонтируют запчасти, создают новые детали, в том числе для иномарок.
Новое направление – это ремонт и глубокое восстановление методом газотермического и газопламенного напыления. В процессе задействовано десять станков. На них трудятся в основном молодые специалисты, которые когда-то проходили в компании практику.
"Специфика этой работы заключается в обработке камнем, резец это не берет. Предназначение: импортозамещение - восстановление. К примеру, ось трактора Джон Дира стоит 1 миллион рублей. Ее восстановление нам обходится в 25 тысяч рублей. Любую ступицу, как внутренний диаметр, так и наружный, можем сделать именно напылениями", - сказал директор компании "Евразия – Моторс".
В ремонте у сотрудников компании находится как отечественная, так и импортная техника. Перевод ее на СПГ – приоритет компании.
"Мы активно развиваем газомоторное направление при поддержке правительства Тюменской области. Благодаря совместным усилиям, в скором времени на российских дорогах будет появляться техника с газовыми моторами от тюменских производителей. В данный проект вложено около 60 миллионов рублей. Закуплено оборудование, которое сейчас позволяет выполнять глубокий ремонт узлов и агрегатов", - подытожил учредитель ГК "ЕвроАзия" Игорь Отраднов.
Анжела Лебедева