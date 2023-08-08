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В Тюменской области используют отечественные ветеринарные препараты и тест-системы

Экономика, 10:24 08 августа 2023

управление ветеринарии Тюменской области | Фото: управление ветеринарии Тюменской области

Отечественные препараты и тест-системы для сельскохозяйственных животных используются в Тюменской области. Региональная ветеринарная служба ими обеспечена в полной мере.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в областном управлении ветеринарии, это препараты и лабораторные наборы для вакцинации и диагностики заразных и особо опасных болезней животных и птиц.

"Данная биопродукция производится в Российской Федерации и в соответствии с ветеринарным законодательством закупается за счет средств федерального бюджета. Затем она поставляется в регионы", - уточнили в ведомстве.

Из последних отечественных разработок, эксперты отметили вакцину "ШипПокс-ЛСД вак" от федерального учреждения "ВНИИЗЖ". Она успешно применяется в Тюменской области и других регионах страны, обеспечивая благоприятную эпизоотическую ситуацию по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота.

Оксана Корнеенкова

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# АПК , вакцинация , импортозамещение

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